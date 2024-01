Ilary Blasi prende in giro Totti a Verissimo: «Il mio libro? Lui non li legge, ma forse comincerà adesso»

di Cristina Siciliano

Ilary Blasi continua a mettere i puntini sulle "i" con tutta la sua ironia. Le rivelazioni sono nel libro, Che stupida, che esce il 31 gennaio, ma nelle ultime ore, la conduttrice romana, ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin è partita spiegando del suo libro. «Il titolo è provocatorio e sta ad indicare che "non me ne sono resa conto"». Il tema ovviamente è la rottura con Francesco Totti e non sono mancate le frecciatine durante l'intervista. «Lui che legge un libro? Silvia, dai... non lo so, forse comincerà adesso». Così Ilary Blasi ha lanciato una stoccata all'ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi a Verissimo

«La nostra famiglia oggi non è allargata ma è "ammozzata" - ha continuato ironica Ilary Blasi -.

La conduttrice romana ha aggiunto: «Quando ho iniziato a capire qualcosa? Silvia, lui non si presentò al mio compleanno ed utilizzò la scusa del lavoro. Naturalmente non era così».

