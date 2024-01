Chanel Totti e Cristian Babalus, i fan: «È l'anello di fidanzamento». Il dettaglio spunta tra le unghie appena rifatte

di Alessia Di Fiore

L'irrefrenabile istinto di mostrare sui social le unghie appena fatte ha colpito anche Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti e Ilary Blasi. La baby-influencer ha optato per una colorazione nude, di quelle che vanno molto di moda di questi tempi, ma non è tutto ciò che compare nella foto. Nello scatto, anche se non reso del tutto visibile, compare all'anulare della figlia di Totti un anello con un diamante, cosa vorrà dire?

Il dettaglio che scatena il gossip

Un dettaglio che ha scatenato il gossip. In tanti tra i fan della coppia si sono subito chiesti se c'è da aspettarsi un matrimonio Chanel Totti-Cristian Babalus? Forse non in un immediato futuro, data la giovane età della coppia, ma chissà che i due non si siano già scambiati una promessa a lungo termine...

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA