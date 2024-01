Chanel Totti e Cristian Babalus, amore in crisi? Lui è in vacanza a Dubai, mentre lei è a Roma: il retroscena

di Cristina Siciliano

Chanel Totti e Cristian Babalus, aria di crisi? I due fanno coppia da circa otto mesi e la loro storia d'amore ha fatto inizialmente molto scalpore visto che il tiktoker 20enne si dice abbia lasciato la compagna Martina De Vivo (dalla quale ha avuto una figlia lo scorso gennaio) proprio per iniziare una relazione con Chanel. I due hanno fatto coppia fissa da subito: Chanel che ha presentato il fidanzato sia a papà Francesco che a mamma Ilary che sembrano approvare la relazione. Tuttavbia, nelle ultime ore un dettaglio non è sfuggito ai fan della coppia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chanel Totti e Cristian Babalus

Sono giorni che non si vedono insieme, ma i sospetti su una presunta crisi tra Chanel Totti e Cristian Babalus non ci sono mai stati, almeno fino ad oggi. Impossibile immaginarli separati ed invece, proprio nelle ultime ore i due, attivissimi sui social, si trovano in due luoghi differenti.

Ma Cristian Babalus che fine ha fatto? A quanto pare il tiktoker nelle ultime ore si trova a Dubai dove sta trascorrendo qualche giorno di relax. «Ma perché non sono insieme?» Si chiedono molti fan. Un dubbio che si alimenta giorno dopo giono.

Che sia realmente finita tra i due? Oppure si tratta solo di una crisi passeggera?

