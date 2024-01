Sophie Codegoni, incubo ascensore da sola: «Mi faccio sette piani di scale con Celine in braccio»

Sophie Codegoni è una mamma molto impegnata con il suo lavoro ma il tempo da dedicare alla sua bambina Celine lo trova sempre. L'influencer, infatti, è sempre in compagnia della figlia nata dalla storia d'amore con Alessandro Basciano e la porta con sé anche quando esce con i suoi amici. Ad esempio, oggi lunedì 29 gennaio, Sophie aveva un pranzo in un ristorante che si trova al settimo piano e ha dovuto escogitare, insieme alla piccola, un piano per salire, dato che, ha paura dell'ascensore.