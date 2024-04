Sophie Codegoni, il compleanno di Celine un mese prima: «Organizzo la festa al computer»

di Cristina Siciliano

Sophie Codegoni sta già organizzando il primo compleanno di Céline Blu, nata il 12 maggio 2023 dall'amore con Alessandro Basciano. C'è ancora un bel po' di tempo ma Sophie Codegoni vuole organizzare tutto in anticipo e nei minimi dettagli. Per l'influencer questo è un traguardo importante, un momento che merita di essere festeggiato nel migliore dei modi. Sophie Codegoni infatti si dice pronta per stilare il vademecum della festa perfetta.

Le parole di Sophie Codegoni

«Quanto vola così velocemente il tempo - ha sottolineato Sophie Codegoni nelle sue Instagram stories -. Sono qui al computer che sto organizzando il primo compleanno di Céline. Cioè tra un mese e qualche giorno, il 12 maggio, mia figlia compie un anno. Sono già qui ad organizzare la sua festa».

L'influencer ha aggiunto: «Sinceramente sono super indecisa e non so se fare tema Disney o fare tema Rai Yoyo con Masha e Orso. Non so se fare la festa a tema con una sola cosa e quindi sceglierei Peppa pig perché lei impazzisce. Oppure dovrei fare un un mix. Tutto questo mi fa molto ridere. Sto organizzando il primo compleanno di mia figlia e questo mi sembra davvero una cosa troppo strana».

