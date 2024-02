Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, crisi superata? Il dettaglio sui social non è sfuggito ai fan

Dopo il presunto tradimento, le accuse in televisione e le lettere degli avvocati, sembra essere tornato il sereno tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex gieffini erano entrati in crisi lo scorso autunno, pare per un tradimento di lui. Alcuni follower avevano già notato gli indizi di un possibile ritorno di fiamma e ora, a confermarlo, è un dettaglio particolare che non è sfuggito ai follower della coppia.