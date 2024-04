Conto sbagliato al ristorante, cena per tre al prezzo di un caffè: i clienti si accorgono e tornano a saldare

di Cristiana Loccioni

In un’epoca storica di divisioni e personalismi, c’è anche chi si distingue per rettitudine. Non è facile di questi tempi in cui si è portati a pensare più a se stessi che non al proprio prossimo. Lui, 47enne di Jesi, sceglie un ristorante a Belvedere Ostrense per passare una serata con la famiglia. Vigilia di Pasqua, nell’aria aleggia aria di festa, un’occasione per stare insieme con in propri cari e passare piacevolmente qualche ora in tranquillità.

Lo scontrino con il conto sbagliato

E, infatti, tutto è andato per il meglio: cena perfetta in familiare compagnia, poi il momento del conto. Il tempo di saldare con il bancomat, transazione eseguita, ricevuta in tasca: senza farci troppo caso, e si ritorna verso la città federiciana. Tutti soddisfatti. Ma al rientro a casa, per puro caso il 47enne si è accorto con stupore che qualcosa non tornava.

Quanto hanno pagato per una cena al ristorante in tre

Che quella cena per tre persone al ristorante La Collina dei Cavalieri era costata appena un euro e 56 centesimi, poco più di un caffè. Impossibile, ovvio. Non ci è voluto molto a capire che al momento di battere la giusta cifra per la cena consumata, chi era alla cassa aveva commesso un errore di virgola che ha prodotto il conto sbagliato. Alzi la mano chi sarebbe tornato indietro a saldare il conto.

I clienti tornano indietro e pagano il conto esatto

Il 47enne e la moglie non ci hanno pensato su due volte e hanno subito chiamato il ristorante facendo presente quale fosse l’importo del pagamento che, da un rapido controllo, doveva essere di 156 euro. La mattina di Pasqua, detto fatto, i due coniugi sono tornati nel ristorante per saldare il conto, stavolta sì, quello corretto. Con tanti ringraziamenti da parte dei gestori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 18:06

