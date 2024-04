« Al lavoro il capo mi ha cambiato i turni senza dirmi niente, ma io avevo già preso impegni. Quando gliel'ho fatto notare, ha negato tutto»

di Hylia Rossi

Il rapporto tra capo e dipendente non deve necessariamente essere antagonistico. Al contrario, è nell'interesse di entrambi riuscire a costruire una relazione basata sul rispetto reciproco, in modo che sia proficua per tutti e due.

Nonostante gli interessi delle parti possano sembrare diversi, sono in realtà allineati: se il dipendente è felice e giudica i colleghi, il capo e il posto di lavoro in maniera positiva, vorrà certamente fare del suo meglio per non perderli e ne giova di conseguenza la sua performance.

Eppure, sembra che a volte si perda di vista questo principio generale e si finisca per comportarsi in maniera scorretta nei confronti degli impiegati. A tal proposito, Rome ha raccontato la sua esperienza sgradevole al lavoro che l'ha portato a consigliare a tutti - tramite un video pubblicato sui social - di fare una foto degli orari appena vengono inviati, per evitare problemi futuri.

Il problema dei turni di lavoro

Per diverse persone non esiste il classico orario d'ufficio dalle 9 alle 17 e affinché il negozio, il ristorante o l'azienda possa funzionare è necessario costruire degli orari mensili o settimanali e inviarli di volta in volta ai dipendenti.

D'altra parte, sono altrettante le clip in cui si evidenziano delle ingiustizie nei confronti dei lavoratori, come nel caso di Rome. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato un video in cui spiega la situazione in cui si è trovato recentemente, dopo aver informato il capo dei giorni di ferie e aver ottenuto l'approvazione: «Un consiglio, se lavorate nelle vendite. Fate una foto dei vostri orari ogni volta che vengono pubblicati o inviati. E vi racconto perché», dice.

A quanto pare, i suoi giorni liberi erano dal 31 marzo al 3 aprile, ma è successo qualcosa che ha portato a un cambiamento successivo: «Adesso c'è scritto che lavorerò dal 1 al 7 - racconta Rome -. Qualche giorno dopo ricontrollo gli orari e sono di turno tutta la settimana. Non una ma due settimane consecutive di lavoro». A quel punto, il ragazzo decide di mandare un messaggio al capo e farle sapere che ci deve essere un errore, ma lei insiste che sono sempre stati uguali.

«Lo so che stai mentendo - chiarisce Rome nel video -, lo so perché io avevo già preso impegni dopo aver ricevuto i turni e avevo controllato. Non riuscirai a prendermi in giro, mi hai detto una bugia». Gli utenti hanno commentato con esperienze simili sul loro posto di lavoro e hanno affermato di aver imparato proprio in queste situazioni a fare screenshot e foto.

«Il problema è che la maggior parte dei lavori ti fanno firmare qualcosa che ti informa che è una tua responsabilità tenerti aggiornato sui cambi dei turni», scrive qualcuno, e c'è chi aggiunge: «Per questo motivo ho lasciato il lavoro. Mi organizzavo con anticipo e cambiavano gli orari, il capo mi diceva che avrei dovuto controllare costantemente».

