Lavora in smart working ma per la sfida a torte in faccia in ufficio il capo le intima di scegliere il dolce: «Non lo farò, è inutile e patetico»

Ci sono certamente delle differenze tra il lavoro dall'ufficio e lo smart working ed entrambe le modalità hanno i loro vantaggi e svantaggi. In molti casi i dipendenti riescono a costruire un rapporto più stretto con i colleghi se si trovano tutti insieme in ufficio e la comunicazione faccia a faccia può risultare più facile rispetto all'utilizzo di servizi di messaggistica istantanea o alle riunioni in videochiamata.

D'altronde, rimanere a casa vuol dire disporre di tutte le comodità della propria abitazione, oltre che evitare i tragitti - a volte particolarmente lunghi - e le spese per raggiungere l'ufficio. Nel caso illustrato da Tanya in un video pubblicato sul suo account TikTok, però, sembra che il capo non tenga conto delle differenze tra i dipendenti. L'uomo, infatti, le ha intimato di partecipare al sondaggio per la scelta di una torta che, tuttavia, non aveva nulla a che fare con lei ma interessava solo i colleghi in presenza, a suo dire.

Il sondaggio per la torta

Tanya ha spiegato in una clip pubblicata su TikTok la strana situazione verificatasi durante il suo ultimo turno al lavoro.

Al di là dello strano premio deciso dai supervisori, Tanya non ha alcun interesse in questo tipo di iniziativa e quindi compresa la situazione decide di rimettersi al lavoro senza votare. A quanto pare, però, la sua indifferenza non è stata apprezzata: Il capo del mio team mi ha scritto tipo "Hey, ho notato che non hai votato la torta che preferiresti ci lanciassimo, ed è molto importante. Vorremmo la tua opinione. Sei parte della squadra. Ti do fino alla fine della giornata"».

Tanya è rimasta basita nel ricevere un ultimatum riguardante un simile argomento: «Non lo farò - dice la donna -, è la situazione più insensata che abbia mai sperimentato al lavoro, ed è alquanto patetica». La maggior parte degli utenti sono d'accordo con la donna e, in particolare, non capiscono quale sia il premio: «Fanno qualsiasi cosa pur di non darti dei soldi come premio», «A me hanno fatto impiegata del mese e vuoi sapere il premio? Una mail in cui si informavano tutti del fatto che fossi impiegata del mese. Non ho nemmeno risposto per ringraziare».

