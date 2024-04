«Ho la febbre a 39 e ho chiesto ai colleghi sulla chat di lavoro di coprire il mio turno. Il capo ha risposto "addio" sul gruppo e mi ha licenziata»

di Hylia Rossi

Il mondo del lavoro presenta delle criticità che interessano sia il dipendente che il capo e per risolvere determinate situazioni nel migliore dei modi è necessario sviluppare una certa elasticità, da entrambe le parti. Nel caso di problemi di salute dei propri dipendenti, tuttavia, l'elasticità dovrebbe essere accompagnata dalla comprensione.

Il fatto che l'assenza di un impiegato possa provocare preoccupazioni al datore di lavoro è indubbio, ma si tratta di un'eventualità che non è sotto il controllo del dipendente e che bisogna perciò mettere in conto. In questo modo, si è sempre pronti ad affrontarla con il minimo disagio possibile.

Nel caso di Allie, però, tutto ciò non è accaduto: dopo aver avvisato di avere la febbre tramite una foto inviata sulla chat aziendale e di non potere, per questo motivo, coprire il suo turno, il capo le ha detto addio e l'ha licenziata cacciandola dal gruppo.

Il racconto di Allie

La ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui racconta le spiacevoli circostanze del suo licenziamento: «Ieri ho dovuto prendermi un giorno dal mio lavoro come insegnante di fitness perché avevo la febbre, che a un certo punto è arrivata anche a 39 e il mio fidanzato ha dovuto staccare prima dal suo turno proprio per l'emergenza, per prendersi cura di me».

Allie spiega che le era difficile muoversi, che si sentiva davvero male e che per questo è stata licenziata: «Ho mandato sulla chat del gruppo di lavoro la foto del termometro con la temperatura e ho chiesto se qualcuno potesse coprire il mio turno.

Gli utenti sono pressoché tutti d'accordo sull'ingiustizia subita da Allie, in particolare perché negli screenshot pubblicati dalla ragazza è possibile vedere un altro messaggio inviato dal suo capo in risposta alla richiesta della dipendente: «Ho mal di testa, scusa ma non posso». Per questo motivo, si fa notare: «Cioè lui non può perché è malato ma tu non puoi stare male? Assurdo».

