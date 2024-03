«Il capo mi ha detto che sono fastidiosa, ho protestato e mi ha licenziata senza nemmneo dirmelo, l'ho scoperto per caso»

Sentirsi a proprio agio quando si è sul posto di lavoro è un elemento decisivo per il benessere del dipendente e, di conseguenza, per migliorare la sua rendita. Si tratta di una vittoria per entrambe le parti, sia l'azienda che il lavoratore.

Sebbene siano diversi i criteri che contribuiscono a realizzare un ambiente positivo e propositivo, il più importante è probabilmente relativo alle relazioni che si costruiscono con i propri colleghi e superiori. Se non ci si sente al sicuro nell'esprimere le proprie opinioni o si è vittima di atteggiamenti aggressivi, infatti, allo stress e alle pressioni che si possono incontrare durante l'orario di lavoro si aggiunge un senso di paura e disagio che finisce, inevitabilmente, per corrodere il dipendente e spingerlo alle dimissioni.

A tal proposito, Kat ha raccontato la sua esperienza in un video pubblicato su TikTok: il capo l'ha definita "fastidiosa" e la giovane ha ribattutto all'insulto. La settimana successiva il suo nome non era più presente nel foglio dei turni. Così ha scoperto il suo licenziamento.