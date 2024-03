Al lavoro il capo le "ricorda" che non deve abusare dei giorni di ferie: «Ne ho usati 5 dall'inizio dell'anno, è tanto?»

di Redazione Web

Nella società odierna sembrano affiancarsi (e a volte scontrarsi) due concezioni molto diverse del lavoro, da cui derivano diversi approcci nei confronti della propria professione. Da una parte ci sono molte persone, sia dirigenti che dipendenti, che considerano la carriera una parte fondamentale della vita, al pari della famiglia e spesso al di sopra degli hobby e degli interessi. In questo caso, c'è una tendenza a lavorare oltre l'orario pattuito, a fare sacrifici e rinunce pur di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dall'altra parte, invece, c'è chi pensa al lavoro come un semplice mezzo per ottenere uno stipendio e poter godere del proprio tempo libero, dedicandosi a quelle che sono le vere passioni soltanto alla fine del turno. Ciò non li rende, necessariamente, dipendenti non competenti e non vuol dire che non facciano il loro dovere; però, non hanno motivi per fare più di ciò che viene richiesto. Cosa succede, dunque, quando il capo e il dipendente hanno concezioni agli antipodi?

Nel caso di Layne, come in molti altri, si generano contrasti e incomprensioni. Il suo capo, infatti, le ha lanciato un avvertimento riguardo i giorni di ferie che sono stati richiesti finora, ma lei, da dipendente, non crede di aver fatto nulla di male e ironizza: «Mi farà impiegata del mese, me lo sento...».

«Non c'è nessun "abuso", le ferie sono un tuo diritto»

Layne ha ricevuto uno strano avvertimento dal suo capo, recentemente, e ha deciso di condividere le sue parole e i propri pensieri al riguardo tramite un video pubblicato su TikTok. «Il responsabile mi ha ricordato di non abusare dei giorni di ferie - dice la donna, basita -, perché dall'inizio di quest'anno ho preso 5 giorni, che a quanto pare sono tanti».

Poi, specifica cosa ha fatto durante quel tempo libero: «Un giorno sono andata a un funerale, un altro ho fatto visita a mio papà in ospedale, un altro ancora avevo la febbre.

Come viene più volte specificato anche nei commenti, Layne non dovrebbe neanche spiegare il motivo per cui ha deciso di prendersi dei giorni di ferie. Si tratta di un diritto del dipendente, e la ragione dell'assenza non deve essere motivata, né ragionevole per il proprio capo. «Le ferie sono parte del tuo compenso, proprio come lo stipendio. Forse è tempo di trovare un nuovo responsabile...», scrive un utente.

Qualcun altro, invece, commenta l'accaduto dalla prospettiva della dirigenza: «Sono a capo di diversi dipendeti e vorrei dare un consiglio a tutti i manager: se volete dei buoni dipendenti, cominciate a rendere importante per voi ciò che è importante per loro».

