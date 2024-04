​Guadagna 77mila euro l'anno per 10 minuti di lavoro al giorno: «Così ho tempo per progetti che aiutano le persone»

di Redazione Web

C'è chi è fortunato abbastanza da avere il lavoro dei propri sogni e chi, invece, non sogna affatto di lavorare e cerca modi originali per assicurarsi non solo un buono stipendio ma soprattutto il tempo libero per potersi dedicare a ciò che davvero li appassiona.

In effetti, la cultura del lavoro sta cambiando notevolmente negli ultimi anni e la crescente attenzione per il benessere del dipendente ha spinto molte persone a trovare strade alternative per far soldi e non dover rinunciare alla propria felicità. L'unico limite è la creatività.

Rachel Jimenez (36 anni), per esempio, ha scelto di sfruttare Etsy, una piattaforma che permette di creare un negozio digitale per sponsorizzare e vendere i propri prodotti in tutto il mondo. Dopo aver avviato l'attività, le bastano tra i cinque ai dieci minuti al giorno al pc per potersi assicurare un reddito passivo annuale di oltre 70mila euro.

I progetti di Rachel

Come riporta Cnbc, Rachel ha creato il suo negozio digitale su Etsy nel 2019 e nel 2023 le ha fruttato, in un anno, circa 77mila euro.

La consapevolezza di avere del tempo tra le mani e non doversi preoccupare dei soldi (anche grazie al sostegno e al lavoro del marito) ha illuminato Rachel riguardo i suoi desideri: concentrarsi su «progetti che potessero sia aiutare le persone che avere un grande impatto sulle loro vite», scrive nel suo blog.

Questa realizzazione l'ha spinta a condividere le sue "avventure" lavorative dell'anno passato e i rispettivi guadagni. All'inizio dedl 2023, per esempio, la donna ha pubblicato un corso (da remoto) sulla psicologica positiva e la sua capacità di portare le persone al successo, chiamato “Optimize Your Life Academy”. Questo progetto le ha fruttato oltre 12mila euro: «In realtà è ancora attivo, quindi c'è ancora chi lo acquista».

Nel mese di settembre dello stesso anno Rachel ha pubblicato un altro corso relativo al reddito passivo, “Passive Income 101”, in cui spiega anche come avviare un business di questo tipo e che tipo di investimenti fare. Il costo per l'acquisto è di 97 euro e le ha fruttato, finora, circa 900 euro.

Blog, newsletter e insegnamento

Rachel ha creato il suo blog nel 2019 e la newsletter nel 2021 ed entrambi trattano argomenti relativi alla gestione delle finanze, psicologia positiva e reddito passivo. Mentre ammette la negligenza occasionale nei confronti del blog, «non ho mai mandato di scrivere la newsletter», che ora conta oltre 8mila iscritti. Sui due media passa circa 4 ore a settimana e grazie ai link di affiliazione sul blog e le pubblicità nella newsletter riesce ha guadagnato 24mila euro lo scorso anno.

L'ultima attività in cui Rachel si è lanciata negli ultimi anni è l'educazione: dall'estate del 2023 insegna al Mt. San Antonio College come docente a contratto e tiene corsi di vario tipo ma tutti relativi alla gestione di business, in particolare da casa o grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. L'insegnamento le ha fruttato oltre 10mila euro, nel 2023, e le ha dato la possibilità di conversare con il target dei suoi contenuti sui social: «Parlare con le persone vere e proprie è il miglior metodo di ricerca di mercato che si possa fare»

