«Ho partecipato a un colloquio di lavoro, qualche giorno fa. È andato molto bene, avevo una risposta per ogni domanda che mi è stata posta». Così comincia lo sfogo della content creator Melissa Weaver, diventato virale negli a fine marzo. «Qualche giorno dopo ricevo una mail dal recruiter: "Non sei stata selezionata per i prossimi step", si leggeva. Delusa, ho fatto una cosa che di solito non faccio: ho risposto alla mail e ho chiesto un feedback».