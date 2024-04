Colloquio di lavoro, la ragazza si alza e se ne va: «Commenti sessisti e un surreale incontro col CEO, ecco perché l'ho fatto»

Alcuni luoghi di lavoro possono rivelare un sessismo più o meno esplicito, un atteggiamento patriarcale e machista che alcuni colleghi uomini non si renderebbero conto nemmeno di avere. In altri casi, come in quello di Elizabeth Tyler, questo tipo di atteggiamento è messo nero su bianco proprio durante il colloquio di lavoro. In un video su TikTok, la content creator ha raccontato la sua esperienza durante i vari step che ha dovuto affrontare mentre era alla ricerca di un impiego.

Nella clip la giovane ha ammesso di aver recentemente abbandonato il suo primo colloquio con un'azienda che, a suo dire, l'avrebbe sicuramente assunta. La ragazza ha spiegato che il problema è iniziato dopo che le era stato fissato un incontro con l'amministratore delegato dell'azienda, cosa che le sembrava un po' insolita per il suo terzo e ultimo colloquio. Il risultato? La interview è andata particolarmente male. Soprattutto durante il secondo step.