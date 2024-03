«Colloquio di lavoro, 3 indizi che indicano un ambiente tossico»: i consigli della consulente di carriera

di Redazione Web

Capi narcisisti, colleghi che pestano i piedi, dirigenti che non pensano al benessere dei dipendenti: questi alcuni dei problemi sul lavoro che possono rendere difficile la vita di tutti i giorni. Se c'è il timore di dover ritrovarsi davanti questa scena apocalittica, che poi avrebbe un'influenza negativa anche all'infuori dell'ufficio, esiste una figura, quella del consulente di carriera, che può aiutare nella scelta del colloquio di lavoro e dell'impiego.

Laura Leuillier ha scritto per Business Insider tre indizi utili a chi cerca impiego per capire, durante il colloquio di lavoro, se ciò che li aspetta in futuro è un ambiente tossico.

Elevato turnover del personale

Se le persone abbandonano rapidamente un'azienda, ciò potrebbe essere un problema, ha affermato l'esperta. Secondo la career coach è importante «chiedere ai dipendenti del tuo potenziale futuro nel team» e cosa ne pensano dell'atmosfera che si respira in ufficio.

Inoltre, potrebbe essere utile esplorare i commenti su Glassdoor, un sito che raccoglie tutti i commenti di dipendenti ed ex dipendenti, che quindi possono dare una testimonianza anonima attaverso la loro esperienza.

Il responsabile delle assunzioni non ti lascia parlare durante il colloquio

Agli intervistati dovrebbe essere consentito di sentirsi a proprio agio e di mostrare le proprie capacità. Se, però, «il responsabile delle assunzioni non ti permette di parlare o sembra indifferente a ciò che dici, può essere un segno che sarà difficile lavorare con lui», ha spiegato la consulente di carriera.

«Se ritieni che non stia veramente ascoltando le tue risposte e non abbia tempo per porre le domande di cui hai bisogno, allora questo è un bel campanello d'allarme», ha aggiunto. E non solo. «Se inizia a parlare male di altri dipendenti durante il colloquio o si mette eccessivamente sulla difensiva, anche quello è un brutto segno», ha spiegato l'esperta.

La cultura negativa del lavoro

Per imparare molto sulla cultura di un'azienda durante un colloquio, Laura Leuillier ha suggerito di «chiedere al tuo potenziale capo quale tipo di dipendente prospera in azienda, con chi lavora meglio, come gli piace comunicare e quanto spesso». Se la persona che hai davanti non risponde o si mette sulla difensiva «è un segnale di allarme perché chi fa il colloquio dovrebbe essere accogliente»

Inoltre, ha spiegato la donna, certe parole d’ordine possono rivelare che un’azienda ha una cultura negativa. Dire «lavora duro, gioca duro» potrebbe significare che non viene data priorità all’equilibrio tra lavoro e vita privata. «Tutti i clienti che hanno avuto una "brutta sensazione" durante il colloquio - ha spiegato la consulente -, ma che hanno accettato la posizione, hanno avuto seri problemi sul posto di lavoro».

Se trovi un impiego in un ambiente tossico, ha concluso Laura Leuillier, «è probabile che tornerai sul mercato del lavoro entro sei-dodici mesi».

