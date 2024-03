«Il mio colloquio di lavoro interrotto dopo soli 7 minuti: mi hanno chiesto del mio viaggio in Italia e non hanno gradito la risposta»

di Hylia Rossi

Il lavoro è per tanti motivo di stress e preoccupazione, ma ancor prima di presentarsi per il proprio turno c'è uno step che causa ancora più ansia: il colloquio. Per quanto ci si possa preparare, in effetti, ci saranno sempre tanti fattori che esulano dal nostro controllo. Inoltre, non c'è una formula magica o qualche trucco che si applica in ogni caso dato che ogni azienda o datore di lavoro tende a dare priorità a competenze e caratteristiche diverse.

Qualcuno ti chiederà qual è il tuo cibo preferito nonostante il ruolo per cui hai fatto application non ha nulla a che fare con la ristorazione, mentre qualcun altro cercherà informazioni sui tuoi interessi e hobby nel tentativo di comprendere meglio la tua personalità e l'eventuale affinità con il resto dei colleghi.

Marlene si è trovata recentemente in una situazione di questo tipo, e non è finita nel migliore dei modi: il colloquio è durato solamente 7 minuti ed è stato bruscamente interrotto dopo aver risposto a una domanda riguardante un viaggio in Italia.

L'esperienza di Marlene al colloquio

Marlene ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui racconta di una recente esperienza, non particolarmente positiva, durante un colloquio di lavoro.

Così, Marlene ha deciso di tentare la fortuna, ma si è trovata in una situazione inaspettata: «È andata una me**a. Non so quanto avrebbe dovuto durare, ma nel mio caso sono stati solo 7 minuti e fine». A quanto pare, la ragazza ha parlato della sua passione per i viaggi e del fatto che le permettano di entrare in contatto con diverse culture. In particolare, ha menzionato il suo viaggio in Italia e le è stato chiesto, allora, di condividere qualcosa che ha imparato riguardo gli italiani tramite quest'esperienza.

La risposta di Marlene è diretta e, come ammette lei stessa, poco pensata: «Um, ho imparato che sono maleducati». Immediatamente dopo averlo detto, la ragazza se ne è pentita: «Perché? Perché ho scelto quella risposta? Penso sia stato proprio in quel momento che lui ha deciso: "Basta, il colloquio è finito"». A quanto pare, la domanda è stata così inaspettata che è stata investita dal panico e non è stata in grado di fornire una risposta più appropriata.

Molti utenti trovano inaccettabile la tendenza sempre più diffusa durante i colloqui di chiedere informazioni personali ai candidati, che non sono direttamente relative alla posizione lavorativa e che non necessariamente si ha voglia di condividere.

Martedì 19 Marzo 2024

