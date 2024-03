Lavoro, al suo colloquio non si presenta nessuno. La delusione della candidata: «Ho atteso 30 minuti solo perché sono povera e disperata»

Un recente studio mostrava che sempre più spesso i lavoratori appartenenti alla Gen Z decidono di ghostare (ignorare ogni tentativo di comunicazione o, in questo caso, non presentarsi) i datori di lavoro nella data del colloquio o quello del primo giorno di lavoro. In questo caso, però, la situazione si è completamente ribaltata.

Una ragazza che stava cercando lavoro ha confessato di essere rimasta per 30 minuti davanti al computer per quello che sarebbe dovuto essere un colloquio su Zoom, dopo che le persone che avrebbero dovuto condurre il meeting non si sono presentate. La tiktoker Sragvi (@sragvipattanaik) ha postato la clip sul social cinese ottenendo quasi 1 milione di visualizzazioni.

«Rimanere per 30 minuti in attesta per un colloquio su Zoom solo perché sono povera e disperata», recita la caption che accompagna il volto attonito della giovane statunitense.