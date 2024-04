«Colloquio di lavoro? Se non conosci la risposta a questa domanda, c'è una cosa che non devi mai dire»: il consiglio dell'imprenditore

di Redazione Web

Ansia, notti insonni e preoccupazione. Così molte persone vivono il giorno precedente al colloquio di lavoro, soprattutto se quell'impiego rappresenta per loro un punto fondamentale per la carriera. Per quanto si possa pensare di arrivare preparati, ci sarà sempre l'inconveniente, la sorpresa, che metterà con le spalle al muro l'intervistato.

Proprio perché non esistono delle formule magiche da evocare per passare la selezione, ci saranno alcune domande a cui non si riuscirà a dare risposta, nonostanze lo sforzo per andare di fronte al recruiter al meglio delle proprie possibilità.

C'è chi la domanda "impossibile" la fa di proposito per mettere alla prova il candidato, un modo per vedere chi si ha davanti. A utilizzare questo trabocchetto è Jefferson Rogers, Ceo dell'azienda JKR Windows, che in un video sul suo canale TikTok ha messo in guardia gli aspiranti lavoratori per quando si ritroveranno davanti alla domanda di cui proprio non conoscono la risposta, scrive Unilad.

La domanda trabocchetto

Il metodo da lui è utilizzato è semplice: «Ti chiederò qualcosa di cui so che non puoi conoscere la risposta», spiega nel video.

La domanda impossibile non viene svelata, ma qualunque essa sia, la cosa giusta da dire sarebbe: "Non conosco la risposta. Mi sembra un tema davvero interessante e prometto che verrò qui e mi impegnerò per rispondere in maniera adeguata". Questo perché, secondo Jefferson Rogers, sono parole che danno l'idea di una persona «allenabile, che assorbe il più possibile al lavoro in modo da poter aggiungere valore alla squadra».

«Un capo tossico»

Per quanto il Ceo fosse orgoglioso del suo trucco, su TikTok molti non sono d'accordo con il consiglio. «Questo trabocchetto è indicatore di un boss tossico», si legge in un commento. Un altro utente fa eco: «Il fatto che l'intervistato venga messo alla prova per vedere se fallisce mostra che tipo di capo sarai a lungo termine». Un altro ha aggiunto: «Se mi fai questa domanda vuol dire che ti piace fare i giochetti, non ho tempo per queste cose».

