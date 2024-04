«Ho chiesto un aumento al capo perché non riesco a comprare da mangiare, la sua risposta mi ha spiazzato: non siamo affatto uguali»

di Redazione Web

Non possiamo conoscere le difficoltà e le sofferenze altrui fino in fondo, non importa quanto approfonditamente possano essere spiegate, e ciò che per qualcuno è un problema importante, per qualcun altro potrebbe non essere neppure un ostacolo. In alcuni casi, però, è bene ricordare che non tutto è relativo e che ci sono degli impedimenti oggettivamente più grandi di altri.

Riconoscere che qualcuno possa trovarsi in una situazione peggiore non sminuisce il proprio dolore, ma può aiutare a mettere meglio in prospettiva la questione. A tal proposito, Maryanna racconta di un colloquio avuto con il capo, al lavoro, che l'ha lasciata alquanto amareggiata. Con l'intenzione di chiedere un aumento, la donna ha spiegato di avere seri problemi economici e lei, pur avendo una casa da 1 milione, si è messa sullo stesso piano della dipendente.

Il racconto di Maryanna, pubblicato sui social, ha raccolto diversi commenti di persone che hanno avuto esperienze simili.

Questioni di soldi

«Un paio di settimane fa - spiega la donna in un video pubblicato su TikTok - stavo dicendo al mio capo di avere difficoltà economiche, perché il mio stipendio è molto basso, e lei mi ha detto che ha le sue spese, che deve pagare la scuola privata per tutti e tre i suoi figli e che dovrà pagare per il college».

L'istruzione è certamente costosa, ma Maryanna non crede che ciò possa essere davvero problematico: «Suo marito è avvocato, vivono in una casa che varrà un milione, e viene a dire a me che se non dovesse pagare nuoterebbe nei soldi».

Eppure, non crede le due situazioni siano sullo stesso piano: «Lei sta pagando, di tasca sua, la scuola privata. Io ho 30mila dollari di debiti per l'università, e i miei genitori ne hanno altrettanti dato che non potevo chiederne più di 30mila per coprire la spesa. Quindi no - conclude Maryanna -, non è lo stesso. Io ho difficoltà a comprare da mangiare, tu usi i soldi che hai per la scuola dei tuoi figli. È un po' diverso».

Nei commenti alcuni utenti hanno riferito di essersi trovati in situazioni simili: «Ho detto al mio capo che avevo problemi di soldi e lei mi ha consigliato di rinunciare alla custodia di mia figlia per lavorare più ore», Il mio vecchio capo si faceva due vacanze di lusso all'anno e comprava la macchina nuova mentre l'80% dei dipendenti usavano i buoni per mangiare», «Ho fatto la stessa cosa col mio capo e lei mi ha detto "ti capisco, ci sono pochi soldi, ho appena speso 50mila a testa per i matrimoni dei miei figli l'anno scorso", ma tesoro io ho mangiato 10 acini d'uva per cena».

Giovedì 18 Aprile 2024, 16:16

