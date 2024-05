Colloquio di lavoro al telefono, «molestata prima ancora di essere assunta»: le domande inappropriate alla candidata

di Hylia Rossi

Per tanto tempo le accuse di molestie sono state messe in dubbio da domande provocatorie di vario tipo: «Ma come eri vestita?», «Portavi una gonna corta?», «Forse eri troppo truccata?», come se parte della responsabilità di ogni donna sia di limitarsi e mascherarsi per evitare di scatenare quegli impulsi proprio incontrollabili degli uomini. Questo tipo di retorica è stata ripetutamente demolita e le sue basi - mai state realmente solide - distrutte.

Eppure, c'è ancora chi prova a dare alla vittima di molestie parte della colpa. Una ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui registra la sua fidanzata mentre partecipa a un colloquio di lavoro telefonico. Il recruiter non vede la donna, non ha idea di quale sia il suo aspetto, né le reazioni e le espressioni di lei. Questo però non lo ferma dal fare domande decisamente inopportune.

Il disagio della candidata durante il colloquio

Paula è seduta sul letto e riprende la sua fidanzata durante un colloquio di lavoro telefonico, seduta poco più in là.

Durante la clip di 30 secondi vediamo l'inquadratura spostarsi verso la donna, seduta davanti al computer. Poi, in sottofondo, sentiamo la voce di un uomo - il recruiter - provenire dal telefono e chiedere: «Sei single?». Lei si volta immediatamente verso Paula e con tono infastidito dice di no.

L'uomo, però, non è ancora soddisfatto e le chiede: «E sei felice di questa decisione?», mettendo in dubbio la validità dell'attuale relazione per "testare le acque" e sapere se ci sia una possibilità per lui. La ragazza è basita, ma risponde: «Sì, lo sono. Sono molto felice».

Eppure, non è abbasanza: «Non so se ti interessa ma per quanto mi riguarda sono decisamente single, è da un po' che cerco quella giusta». Diverse persone hanno commentato il video ed espresso solidarietà nei confronti della ragazza, raccontando di essere state vittime di episodi simili: «Mi è successo e quando ho fatto sapere di avere un ragazzo sono passati da "ti vogliamo fare un'offerta" a non rispondere più», «Anche a me è accaduta una cosa del genere e mi hanno chiesto dove abitassi nello specifico. Ho chiuso la chiamata perché mi sono spaventata».

