«Maria Tomba è scomparsa», l'appello disperato della mamma: ma è una trovata per lanciare il singolo. Pioggia di critiche: «Senza rispetto»

Maria Tomba «è scomparsa». Anzi no, stavamo scherzando: «Era un'idea per pubblicizzare il lancio del nuovo singolo». Dopo il caso del finto furto a Rovazzi, ecco il finto appello della mamma della cantante protagonista nell'ultima stagione di X-Factor. «Aiutatemi a trovarla, non la vedo da alcune settimane», dice la signora in un video. Un'idea che però non è piaciuta agli utenti social che per qualche ora avevano creduto all'annuncio della donna pubblicato sul profilo della figlia.

Pioggia di critiche a Maria Tomba

Quando Maria Tomba annuncia che la sua è una trovata di marketing per lanciare il nuovo singolo, piovono le critiche: «Toglierò il segui...non posso minimamente accettare in nome di tutte le donne e persone scomparse...che meritano RISPETTO» o anche «Grave! Io ti voglio bene ma è stata una roba veramente di cattivo gusto, in un momento storico come questo dove ragazze, donne, mamme, mogli spariscono o, meglio, vengono fatte sparire». «Dovresti cambiare agenzia, questa trovata è solo una cattiva pubblicità per te», si legge ancora.

L'appello della mamma

«Sto facendo questo video perché ho bisogno di aiuto», dice la mamma di Maria Tomba nel video. «Non ho notizie di Maria da qualche settimana e sono molto molto preoccupata».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 09:58

