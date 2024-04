Cameriera sola travolta dal lavoro al ristorante, i clienti decidono di aiutarla: «Un gesto dolcissimo, rende tutto più facile»

di Hylia Rossi

Si sentono spesso le storie e le lamentele di chi lavora a stretto contatto con i clienti e si ritrova a dover gestire persone maleducate, richieste impossibili, mancanze di rispetto e toni aggressivi. Questi racconti dipingono sicuramente un quadro accurato della loro quotidianità, e le pennellate arrabbiate ci danno un'idea di cosa voglia dire avere a che fare con questo tipo di situazioni con frequenza.

Eppure, c'è un'altra prospettiva che viene rappresentata più raramente ma che non per questo è meno importante, vale a dire i gesti di solidarietà e supporto da parte dei clienti nei confronti dei lavoratori. Molto spesso, sui social, fanno più presa la rabbia e la frustrazione, ma non è il caso del video pubblicato da Natasha: in un ristorante, due ragazzi si rendono conto delle difficoltà della cameriera e decidono - nel loro piccolo - di dare una mano.

Un piccolo gesto, un grande aiuto

Natasha ha pubblicato un video molto breve sul suo account TikTok, di appena sei secondi.

«Punto di vista - è la spiegazione dei due clienti -, ti scrivi l'ordine da solo per semplificare la vita alla cameriera dato che sta lavorando da sola». Non si discute sul motivo per cui la cameriera si ritrovi in questa situazione, che potrebbe essere giustificata o meno, ma si riconosce semplicemente una persona in difficoltà e si fa qualcosa di concreto per rendere meno opprimente la sua giornata.

Nei commenti, gli utenti hanno applaudito l'iniziativa dei due ragazzi e qualcuno si stupisce di non averci pensato prima: «Oh mio Dio, si può fare? Dire il mio ordine ad alta voce è la cosa che odio di più di andare a mangiare fuori», «Sono una cameriera e mi auguro che voi otteniate tutto ciò che volete nella vita!», «Un gesto dolcissimo, rende tutto più facile». Qualcuno, poi, aggiunge che questo metodo è particolarmente utile quando si cerca di prendere l'ordine dei bambini piccoli.

