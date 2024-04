«Ilary Blasi ha tradito Totti con un altro uomo (oltre a Iovino): lui ha le prove», il colpo di scena nella causa di divorzio

Non solo il flirt con Cristiano Iovino, il famoso uomo del caffè, con cui Ilary Blasi avrebbe avuto una relazione durante il matrimonio con Francesco Totti, Ci sarebbe un'altra persona, un' altra relazione extraconiugale precedente della conduttrice e Totti sarebbe pronto a rivelarlo il 31 maggio in tribunale.

Cosa succederà

Il 19 aprile è prevista la prossima udienza per la questione dei Rolex, il 31 maggio invece si discuterà del divorzio ed è atteso il colpo di scena. Secondo quanto riporta il settimanale Gente, l'ex calciatore avrebbe prove che dimostrano almeno un’altra relazione extraconiugale precedente a quella con Cristiano Iovino.

Le prove dei tradimenti

Il 31 maggio Ilary e Francesco depositeranno l'elenco dei testimoni da sentire per far luce sulle cause del divorzio.

Ma non è tutto: l'ex sportivo, secondo quanto riporta il settimanale Gente citando fonti a lui vicine, pare presenterà in aula le prove di almeno un'altra relazione extraconiugale della showgirl. Del resto la versione della Blasi è sempre la stessa: è stato il suo ex marito a tradire per primo e a iniziare una storia con Noemi Bocchi quando ancora erano sposati. Ma non solo: «Presenterà una sua lista che punta il dito contro l’illustre ex», aveva anticipato qualche tempo fa il quotidiano La Repubblica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 12:34

