Ilary Blasi, il nuovo (presunto) tradimento a Francesco Totti e la fuga all'estero: «Con Isa...»

di Redazione web

Quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione (era l'11 luglio 2022), i fan dell'ormai ex coppia non si sono sprecati a formulare le ipotesi della rottura. Dopo l'annuncio, poi, uscì la notizia che riguardava un presunto tradimento della conduttrice ai danni dell'ex capitano della Roma. Il giovane con cui Ilary avrebbe preso il famoso caffè e non solo era Cristiano Iovino. In queste ultime ore, però, stando a quanto scrive il settimanale Gente, sembrerebbe che la conduttrice romana abbia tradito l'ex marito anche con un altro uomo di cui non è stata svelata l'identità. Ilary, però, sembra essere serena e, infatti, è partita con la figlia minore, Isabel Totti.

«Ilary Blasi ha tradito Totti con un altro uomo (oltre a Iovino): lui ha le prove», il colpo di scena nella causa di divorzio

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato due nuove storie sul proprio profilo Instagram. Nella prima, si trova in aeroporto con due valigie nere con le sue iniziali e sorride verso l'obiettivo. Indossa un paio di leggins neri, una felpa grigia e un paio di scarpe da ginnastica. Nella seconda immagine, invece, Ilary mostra due passaporti e scrive: «Ila e Isa». Quindi, la conduttrice è in viaggio con la sua bambina più piccola ma non ha ancora svelato la loro destinazione, anche se, in tanti pensano che potrebbe essere diretta in un Paese extra europeo, visto che hanno esibito i passaporti.

La conduttrice televisiva sembra essere molto serena nonostante i gossip dell'ultima ora che la riguardano.

La separazione da Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio e tre figli hanno deciso di separarsi nel 2022 e la loro separazione non è sicuramente stata delle più tranquille. Il 19 aprile prossimo i due si ritroveranno in tribunale per la questione dei Rolex, mentre il 31 maggio, si parlerà del divorzio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA