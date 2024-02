Ilary Blasi, fuga in Sudafrica con Bastian (come dopo la separazione con Totti)

di Dajana Mrruku

Ilary Blasi e Bastian Muller sono scappati in Sudafrica per ritrovare un po’ di serenità dopo il periodo molto difficile. La showgirl ha da poco pubblicato il suo primo libro autobiografico, “Che Stupida”, e sta affrontando il lungo processo per il divorzio dall’ormai ex marito Francesco Totti. Tra le varie accuse che si sono mossi i due ex coniugi ci sono lunghe liste di ex fidanzati e rimproveri, da parte di lei, per aver lasciato sola Isabel in più occasioni per partecipare ad eventi mondani. Ilary è andata in Sudafrica con il fidanzato Bastian per rilassarsi un po' prima di tornare in tribunale.

Ilary Blasi, il rifugio in Sudafrica

Non è la prima volta che Ilary Blasi si reca in Sudafrica per scappare dagli scontri con Francesco Totti. L'ultima volta che si era recata a Cape Town era nell'estate del 2022 insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel, subito dopo aver diramato il celebre comunicato stampa in cui annunciava la separazione dall'ex capitano della Roma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA