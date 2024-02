Belen e Elio Lorenzoni in crisi, Antonino Spinalbese dietro la rottura? La frecciata dell'ex: «Ho molto da dire, ma...»

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni è giunta al capolinea già da qualche settimana. Tutto sembrava procedere per il meglio quando i due sono volati in Argentina con tutta la famiglia della showgirl, durante il periodo delle feste di Natale, ma al loro ritorno qualcosa è andato storto e in molti si sono chiesti se quel riavvicinamento ad Antonino Spinalbese c'entrasse qualcosa. L'ex fidanzato e papà della figlia Luna Marì, ha lanciato una frecciatina neanche troppo velata al rigurardo.

La frecciatina di Antonino

Anotnino Spinalbese ha pubblicato uno scatto con una frase che in molti hanno ritenuto fosse una frecciatina alla ex Belen: «La classe è quando hai molto da dire ma preferisci il silenzio». I fan della showgirl hanno ritenuto che la frase facesse riferimento proprio alla rottura tra Elio e Belen e il ruolo di Antonino in tutto ciò.

Quest'ultimo e la showgirl avevano avuto un'accesa discussione su Instagram durante il 26 dicembre, ma subito dopo il ritorno di Belu in Italia, lui le avrebbe portato dei tulipani gialli per fare la pace.

Per adesso ancora nulla di certo, ma Belen continua a sentirsi sola, segno che la sua relazione con Elio sia davvero agli sgoccioli, se non terminata del tutto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 13:18

