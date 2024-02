Belen: «Crollo in silenzio, nessuno se ne accorge», il ritorno all'alba in Italia dalla Scozia

Belen sta tornando in Italia dopo il suo viaggio in Scozia in solitaria. La showgirl argentina ha voluto trascorrere un weekend da sola per ritrovare i suoi pensieri e se stessa, dopo i rumor sulla fine della sua relazione con Elio Lorenzoni. Nessuna conferma, nessuna smentita da parte di Belen che ha voluto solo ribadire che questa non è stata una fuga da nilla, bensì un viaggio e lei, amante dei viaggi, non deve dare nessuna spiegazione.

Non è ancora chiaro il motivo della sua gita in Scozia, ma secondo alcuni si è allontanata dal rumore della quotidianità per scrivere il suo primo libro autobiografico.