Noemi Bocchi e Francesco Totti, ciao Roma. Il viaggio dall'altra parte del mondo: «Arrivi da me amore mio»

Noemi Bocchi, in questi giorni, si è concessa una vacanza e si trova a Kyoto in Giappone. La compagna di Francesco Totti sta postando molte storie Instagram per mostrare ai suoi follower più affezionati dove si trova e che cosa sta facendo. Lo scatto che è piaciuto di più ai fan, è quello in cui Noemi si scatta un selfie allo specchio con un kimono colorato che, sicuramente, avrà apprezzato anche Totti che la sta raggiungendo.

La storia Instagram di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi, da ciò che traspare dalle sue storie Instagram, è un'amante del Giappone. Infatti, la compagna di Francesco Totti ha pubblicato varie foto in cui ritrae i quartieri di Kyoto, la metro o i musei che sta visitando. Noemi non ha spiegato il motivo per cui si trova nel Paese asiatico ma una cosa è certa: è partita da sola e, ora, l'ex capitano della Roma la sta raggiungendo. Infatti, il Pupone ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra alla fidanzata la tratta che percorrerà con l'aereo per andare da lei. Noemi ha, quindi, ripostato l'immagine, scrivendo: «Arrivi da me amore mio», con tanto di cuore. I due potranno godersi una romantica vacanza senza figli che sono rimasti in Italia.

La storia tra Noemi e Francesco

La storia d'amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti sembrerebbe procedere a gonfie vele: i due sono molto riservati riguardo alla loro vita privata ma, stando a ciò che rivelano fonti a loro vicine, sarebbero davvero felici insieme e lo dimostrano anche le poche storie social che pubblicano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 19:46

