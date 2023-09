Francesco Totti all'Italian Padel Awards, tra amici vip e Noemi Bocchi: «Mou mi vuole alla Roma? Penso di sì...»

di Redazione web

Francesco Totti è sicuramente molto innamorato della sua Noemi Bocchi ma è certamente molto innamorato anche del suo sport preferito, ovviamente dopo il calcio: il padel. Spesso, l'ex capitano della Roma, è stato immortalato con foto e video mentre impugnava la racchetta e si dilettava a lanciare e a prendere al volo la pallina. Così, è successo anche oggi, giovedì 14 settembre al Foro Italico a Roma dove si sta svolgendo la seconda edizione dell'Italian Padel Awards. Mentre Totti giocava, Noemi guardava divertita il match insieme a moltissimi amici vip.

Quando c'è una partita o comunque un match o magari anche un torneo di padel, Francesco Totti non si tira mai indietro e, infatti, eccolo anche oggi sui campi del Foro Italico a Roma dove si sta disputando la seconda edizione degli Italian Padel Awards, occasione in cui, ex giocatori del passato si scontreranno in uno sport diverso dal calcio. Oltre a Totti, hanno impugnato la racchetta anche Albertini, Candela, Cambiasso, Toni e Nicola Amoruso. L'ex capitano della Roma che è particolarmente legato all'evento, accanto a sé a sostenerlo, aveva la compagna Noemi Bocchi.

Il siparietto tra Francesco Totti e una tifosa

Francesco Totti, si sa, ama scherzare con i tifosi o con i suoi fan e così, anche oggi l'idolo di mezza Roma si è lasciato andare a una risata con una ragazza sugli spalti.

Totti torna? «Mou mi vuole? Penso di sì...»

Totti risponde poi all'assist di Mourinho e si candida per un ritorno che ora non è più impossibile. «Mou mi vuole? Penso di sì oppure avete scritto una c.… Lui ha detto una cosa, aspettiamo e vediamo che succede. Il prossimo anno può darsi che già ci starò», ha detto lo storico capitano romanista a margine degli Italian Padel Awards andati in scena oggi al Foro Italico. Mourinho chiede da tempo un dirigente forte anche mediaticamente e avrebbe contattato proprio Francesco che a quanto pare non direbbe no al ritorno.



La palla ora passa ai Friedkin. Totti ha parlato anche della coppia Lukaku-Dybala: «Da loro ci aspettiamo grandi cose, devono portare la Roma in Champions. La doppietta col Belgio di Lukaku? Conta quello che fa con la Roma. Frattesi rimpianto? Lo dovevi tenere 20 anni fa. E’ un buon giocatore». Infine sulla Nazionale di Spalletti: «Alti e bassi, prima partita male. La seconda molto meglio».

