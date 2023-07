Ilary Blasi, «Noemi Bocchi copia tutte le sue foto». La conduttrice fa spallucce e si diverte al parco con la figlia Isabel

Ilary Blasi e Noemi Bocchi, due nomi e un continuo confronto. Almeno per quanto riguarda i social. Infatti, gli utenti di Instagram e Twitter hanno spesso notato che l'attuale compagna di Francesco Totti tende a copiare le pose della conduttrice romana, in tutte le foto che pubblica sulle piattaforme sociali. Ad esempio, proprio alcuni giorni fa Noemi e il Pupone hanno visitato i Musei Vaticani e lei ha postato uno scatto con le chiavi della Cappella Sistina e un sorriso smagliante... proprio come fece Ilary alcuni anni fa.

