Ilary Blasi, relax in amaca: la vacanza con Bastian continua, svelata la nuova destinazione

Ilary Blasi si sta godendo le sue vacanze estive insieme al compagno Bastian Muller. La conduttrice romana, pur essendo molto attiva sui social, non pubblica moltissime storie perché preferisce mantenere un po' di privacy. Infatti, dopo essere stata qualche giorno a Rio de Janeiro, aveva fatto sapere che sarebbe partita per un'altra destinazione che, però, non aveva svelato. Nelle sue ultime storie ha, finalmente, svelato ai suoi fan dove si trova.

Ilary Blasi e il viaggio in Brasile

Ilary Blasi aveva lasciato Rio de Janeiro con un semplice post in cui scriveva: «Bye Bye Rio», senza, però, aggiungere altro. I suoi fan, quindi, fino a questo momento, si sono chiesti dove fosse diretta insieme al suo compagno Bastian. La conduttrice, con una storia in cui viene filmata di spalle con un drone che, poi, si alza e inquadra tutta la natura circostante, ha fatto sapere di essere a Trancoso, nello Stato di Bahia sempre in Brasile. Ilary ha, poi, pubblicato un altro video in cui si dondola beatamente su un'amaca e si gode la tranquillità, cullandosi con i rumori della natura.

La storia con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller fanno coppia fissa ormai da mesi e la conduttrice romana sembra essere più felice che mai.

