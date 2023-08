Noemi Bocchi compie 35 anni, la dolce dedica di Francesco Totti

di Redazione web

Noemi Bocchi, proprio oggi, giovedì 31 agosto, compie 35 anni e per l'occasione ha pubblicato sul proprio profilo Instagram varie storie e dediche di amici che le augurano buon compleanno. Tra i dolci pensieri, ovviamente, non poteva mancare quello del suo compagno Francesco Totti che le ha dedicato una tenera storia social. I due fanno coppia fissa ormai da un anno e il loro amore sembra procedere a gonfie vele.

La storia Instagram di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi, classe 1988, ha spento 35 candeline circondata dall'amore dei suoi figli e, ovviamente, di Francesco Totti. I due sono più innamorati che mai e lo continuano a dimostrare anche sui social. Per il compleanno della compagna, l'ex capitano della Roma ha pubblicato una storia Instagram a mezzanotte in punto: l'immagine lo ritrae insieme a Noemi, mentre, si guardano persi l'uno nello sguardo dell'altra in un'acqua cristallina che fa da sfondo. A corredo dello scatto romantico, Francesco dedica alla sua fidanzata la canzone "La tua bellezza" di Francesco Renga.

L'amore tra Francesco e Noemi

La storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra proprio procedere a gonfie vele. I due, da quando sono usciti allo scoperto lo scorso autunno, sembrano essere più felici che mai e, quest'estate, si sono goduti le vacanze in modo felice e spensierato: sono stati in California, Sud Africa e Madagascar.

