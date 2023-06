Totti e Noemi alla finale di Champions: saranno allo stadio. Lei: «Ecco in quali posti saremo seduti»

di Redazione web

È tutto pronto per la partita più attesa dell'anno: la finale di Champions League. Ad assistere all'importante evento calcistico ci saranno anche Noemi Bocchi e Francesco Totti. A svelarlo è proprio la nuova compagna dell'ex calciatore, che tramite alcune storie Instagram, ha fatto anche sapere dove sarà seduta insieme al Pupone. Ormai, la coppia non si nasconde più e, spesso, è presente a eventi importanti come in questo caso.

Chanel Totti, romantica cena a lume di candela con il fidanzato Cristian Babalus

Totti e Ilary, i lucchetti alla Scuola calcio Longarina fanno saltare l'evento in memoria di papà Enzo

Noemi Bocchi e Francesco Totti allo stadio

Nelle ultime ore, Noemi Bocchi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune storie che non lasciano nessuno spazio all'immaginazione: lei e Francesco Totti sono a Istanbul per la finale di Champions League. I due, come si evince dagli scatti della compagna del Pupone, sono partiti questa mattina, sabato 8 giugno, in direzione Turchia e stasera assisteranno al match tra Manchester City e Inter che si giocherà alle 21.00 (ora italiana) allo stadio Atatürk. Chissà se con loro ci sarà anche il figlio maggiore di Totti, Cristian che era volato con il papà a Budapest per la finale di Europa League che la Roma ha perso contro il Siviglia ai rigori.

Francesco Totti-Ilary Blasi, la separazione e i Rolex: il giudice decide per la condivisione. I due ex dovranno dividersi gli orologi preziosi

La storia d'amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti

La storia d'amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti va avanti ormai da un bel pezzo. I due non si nascondono più e, infatti, non è raro vederli girare indisturbati per il centro di Roma. Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, l'ex capitano giallorosso si è rifatto una vita, come del resto, ha fatto anche l'ex moglie che fa coppia fissa con l'imprenditore Bastian Muller.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA