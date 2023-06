Matrimonio e finale di Champions, com'è andata a finire: l'idea geniale della sposa che ha sorpreso il futuro marito

di Lara Rolandini

Giugno è uno dei mesi preferiti da chi desidera convolare a nozze ma, purtroppo (almeno per coloro che non sono tifosi o non seguono il calcio), è anche il mese in cui si disputa la finale di Champions League. Quest'anno, a contendersi la Coppa dalle Grandi Orecchie ci sono Inter da una parte (che non andava in finale del torneo da 13 anni) e Manchester City. La storia di Valeria e Alessandro ha fatto il giro del web: noi di Leggo ne avevamo parlato per primi. Lei, sposa indaffarata con i preparativi per il matrimonio, lui, sposo innamorato della compagna ma anche della squadra di Simone Inzaghi. Il finale della vicenda è epico.

La storia di Valeria e Alessandro

Valeria e Alessandro hanno deciso di convolare a nozze sabato 10 giugno, ovvero domani. Quindi, che c'è di strano? Nulla... per chi non se ne intende di calcio. Infatti, domani si gioca anche la finale di Champions League e lo sposo aveva proposto alla sua futura moglie di mettere una televisione nella sala del ristorante dove si sarebbero tenuti i festeggiamenti.

Il finale epico

C'è da dire che Valeria è grande tifosa del Napoli che, proprio quest'anno, ha vinto lo scudetto. La sposa, quindi, conosce bene la gioia che solo la vittoria della propria squadra può regalare e, quindi, ha deciso di fare una sorpresa al futuro marito. In sala ci sarà un telo sul quale, con un proiettore, verrà trasmessa la partita. Gli invitati, poi, avranno a disposizione un frigorifero pieno di birre con le quali potranno godersi la partita, festeggiare in caso di vittoria o consolarsi per l'eventuale sconfitta.

