Inter-Manchester City, i maxischermi a Roma: ecco dove vedere la finale di Champions League

Manca sempre meno a Inter-Manchester City. La finale di Champions League è l'evento più importante dell'anno calcistico e anche la Capitale si prepara alla partita. Ecco dove vedere la finale con i maxi schermo allestiti in città.

Inter-Manchester City: dove vedere la finale di Champions a Roma

Si avvia alla sua conclusione anche l'edizione 2022-2023 della Champions League, in una stagione che ci ha già regalato tutti gli altri verdetti in campo nazionale ed europeo.

Il Sessantotto Village a Parco Talenti ospita un palco e un maxi schermo ben visibile in un'area molto ampia e spaziosa.

Il Clown Pub in Via Litoranea 22 trasmetterà la partita su un maxi schermo, per tutti coloro che si trovano più vicini a Ostia.

Svario Pizza Bar, in Via Val di Senio 18 a Montesacro, trasmetterà la finale.

