Milano, per la Finale Champions dell'Inter il Meazza sold out: 40mila nerazzurri faranno il tifo da lontano

di Simona Romanò

Cresce la febbre da Champions League con l’Inter che disputerà, domani, la finalissima di Istanbul contro il Manchester City. La trepidazione dei tifosi è contagiosa: è l’intera città che si sta colorando di nerazzurro, con bandiere alle finestre dei palazzi e la cupola della Galleria Vittorio Emanuele animata da un gioco di luci con i colori appunto del club. E come cresce l’ansia fra i supporter così cresce l’attenzione delle forze dell’ordine per la gestione dell’ordine pubblico, soprattutto nell’area nevralgica da piazza Castello al Duomo, dove tradizionalmente si riverserà un fiume di gente.

SICUREZZA

Prefetto e questore hanno studiato un piano sicurezza, che scatterà in serata se i nerazzurri conquisteranno la quarta Champions della loro storia. Comunque, i controlli, con un cospicuo spiegamento di uomini, inizieranno in mattinata nei luoghi più caldi delle tifoserie, dove potrebbero sorgere disordini.

MAXISCHERMO & DIVIETI

I vertici delle autorità tirano comunque un respiro di sollievo grazie al maxischermo da oltre 400 metri quadrati installato a San Siro, in corrispondenza del primo anello arancio, voluto dal club di Steven Zhang e approvato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza: permetterà a 40mila spettatori di guardare la partita tutti insieme a Milano: un luogo chiuso, che aiuterà a monitorare la situazione.

FESTEGGIAMENTI

Al fischio finale – in caso di vittoria - non si potrà festeggiare dentro al Meazza: gli spettatori dovranno defluire e non potranno attendere fino all’alba i calciatori di ritorno dalla Turchia. La celebrazione si svolgerà domenica pomeriggio, dalle 15,30 in poi, con la squadra che salirà su un autobus turistico con secondo piano scoperto, seguendo un percorso concordato con la Questura. Sempre domenica si svolgerà il concerto di Radio Deejay all’Arco della Pace, anticipato alle 15.

DELIRIO DUOMO

La festa spontanea qualora l’Inter conquistasse la Coppa non potrebbe comunque essere fermata. Un fiume di tifosi, con bandiere e magliette, si dirigerà in zona Duomo. E la febbre da finale si vedrà fin da domani pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 07:36

