Festa di divorzio, l'ex moglie brucia l'abito da sposa e stappa champagne: «Sopravvissuta a 10 anni di matrimonio»

di Redazione web

Festeggiare il divorzio sembra essere una tendenza sempre più frequente per chi - spesso dopo lunghe battaglie legali - riesce a mettere fine al matrimonio e voltare pagina. Ma cosa fare dell'abito da sposa rimasto a prendere polvere nell'armadio? Conservarlo in memoria di un triste passato? Venderlo e "trasmettere" la sfortuna a un'altra? C'è una novella ex moglie che ha fatto molto di più: lo ha indossato per l'ultima volta per poi dargli fuoco, il tutto a favore di camera. Il video è stato condiviso su TikTok e ha suscitato reazioni contrastanti.

«Mio marito ha detto che non pulisco. Io non ho fatto nulla per due giorni, poi sono partita con le amiche»

Marco Della Noce: «Dopo il divorzio 700mila euro di debiti, dormivo in auto ma gli amici di Zelig mi hanno salvato»

Festa di divorzio, ex moglie brucia l'abito da sposa

Lauren Brooke è una 31enne americana e madre di due figli che ha sposato il suo ormai ex marito nel 2012. Il matrimonio è durato per dieci anni, ma non è stato semplice per lei a causa del lavoro dell'uomo, che è un militare. Nella Carolina del Nord, una coppia deve essere legalmente separata per un anno e un giorno prima di poter divorziare. Dopo nove anni di matrimonio difficile, nel settembre 2021, Brooke ha presentato i documenti di separazione, ma sperava ancora di sistemare le cose. Così non è stato, e l'anno seguente è stata avviata la pratica di divorzio, che si è concluso nel gennaio 2023.

«Sono stata definita narcisista e in cerca di attenzione, e la gente dice che ero io il problema», ha detto Lauren al New York Post dopo che il video del servizio fotografico scattato in occasione del rogo dell'abito da sposa è stato pubblicato su TikTok. «Non celebrava il divorzio in sé, ma celebrava il fatto che sono sopravvissuta», ha spiegato. La donna ha deciso di voltare pagina - bruciando i resti del suo matrimonio fallito - e persino portando con sé il suo nuovo fidanzato per lo spettacolo, mentre dietro alla macchina fotografica c'era sua madre, fotografa professionista. «Cos'altro avrei potuto fare con il mio abito da sposa? Non poteva essere restituito e non vorrei darlo a mia figlia, non dopo il modo in cui è andata a finire. Allora perché non bruciarlo?», Brooke ha spiegato.

I commenti

Tra i commenti al video su TikTok, ci sono molte donne che hanno trovato l'idea fantastica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA