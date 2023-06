Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. L'annuncio ufficiale: «La fine di un matrimonio non è la fine dell'amore»

di Redazione web

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno appena annunciato la fine del loro matrimonio. Si sono sposati nel 2002 e quest'anno hanno deciso di porre fine alla loro relazione.

«La fine di un matrimonio non è la fine dell'amore» hanno dichiarato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, perché tra i due c'è ancora molto rispetto e si scambiano ancora qualche carezza e qualche bacio.

L'annuncio arriva, a sorpresa, da un'intervista rilasciata a Vanity Fair che li ha immortalati in uno scatto molto dolce, in copertina. Il presentatore e l'opinionista del GfVip hanno deciso di annunciare in questo modo la fine del loro matrimonio.

L'annuncio della separazione

Le voci su una presunta separazione si sono fatte strada molte volte, dalla loro dichiarazione di vivere in due case separate, ma Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno sempre smentito.

Nonostante tutto, però, la coppia ha detto di non essere mai stata più unita, anche in un momento così delicato.

Dopo 20 anni di matrimonio, i due hanno deciso di prendersi il loro tempo per decidere il modo migliore per dare l'annuncio della loro separazione che non ha coinvolto «nè avvocati, nè amanti».

I fan sono rimasti molto stupiti dell'annuncio perché, nonostante i rumors, i due avevano sempre precisato che il loro matrimonio era forte e ben saldo.

