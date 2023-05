Paolo Bonolis, le rose rosse del papà fioriscono bianche. Sonia Bruganelli: «Quest’anno vuoi di nuovo dirci qualcosa...»

di Redazione web

Il roseto del papà di Paolo Bonolis fiorisce di nuovo di bianco. A darne notizia è la moglie del conduttore tv Sonia Bruganelli che pubblica la foto su Instagram. Niente di strano, se non fosse che le rose sono... rosse. Scopriamo come è possibile.

Il caso delle rose bianche di Bonolis

«Le nostre rose erano sempre state rosse, anche per il giardiniere fu incredibile che fiorissero di bianco», raccontava Paolo Bonolis a Verissimo. L'accaduto è inspiegabile per lo stesso conduttore. Commosso, al programma condotto da Silvia Toffanin, spiegava del padre malato e della promessa fatta: «Sonia era incinta. Mi disse "se non posso, portale un mazzo di rose bianche per la nascita della bimba". Lui morì, nostra figlia Silvia nacque con alcuni problemi e la promessa venne dimenticata. A fine maggio, le rose del nostro terrazzo, da rosse, fiorirono bianche».

Quest'anno le rose rosse di casa Bonolis tornano a fiorire di bianco e a immortalare l'episodio è Sonia Bruganelli.

Con una foto su Instagram, commenta l'accaduto così: «Quest’anno vuoi di nuovo dirci qualcosa...».

I commenti dei fan

Pioggia di commenti d'affetto da parte dei fan che scrivono: «È una coccola all'anima sapere che in qualche modo i nostri cari ci dimostrano di essere ancora accanto a noi», e ancora «Tuo suocero vi sta vicino e vi guarda dal cielo».

