Paolo Bonolis: «Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene anche altrove»

Paolo Bonolis abbandona la televisione? Il conduttore di Canale 5 torna a parlare del tema al Festival della tv di Dogliani: «Penso ancora di lavorare per poco tempo, poi vorrei dedicarmi alla mia vita», ha affermato al festival piemontese. La sua lunga carriera a Mediaset lo consacra tra i maggiori conduttori della televisione contemporanea italiana e la sua mancanza dal piccolo schermo potrebbe farsi sentire. Ma capiamo insieme cosa ha rivelato Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis: «Mi dedico ai miei figli»

«Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene anche altrove», ha spiegato Paolo Bonolis al Festival della televisione a Dogliani.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, infatti, il conduttore ha poi così proseguito: «Mi sono dedicato per 44 anni al lavoro per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri.

Il ritorno in Rai di Paolo Bonolis

Sulla possibilità di tornare in Rai, eventualmente al posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio, Bonolis ha detto di non ritenerla fattibile. «Non perché temo ingerenze - ha spiegato -, ma perché sto bene dove sto e mi diverto ancora a fare quello che faccio».



