Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis, la nuova foto mette a tacere le voci di separazione: «Habemus...»

di Redazione Web

Sonia Bruganelli accanto a Paolo Bonolis. L'imprenditrice romana, dopo le voci su un presunto annuncio di separazione, ha condiviso sui social una foto in cui si è mostrata accanto al marito e conduttore televisivo. I due stanno lavorando a un nuovo progetto insieme e pare si tratti proprio di Ciao Darwin.

Sonia Bruganelli, la foto che mette a tacere i rumors

«E finalmente... habemus Madre Natura», ha scritto Sonia Bruganelli a corredo dell'immagine condivisa sul suo Instagram che la ritae accanto a Paolo Bonolis, facendo così intuire che la modella per la nuova edizione del noto reality show di Canale 5 è stata scelta.

In una recente intervista rilasciata a Leggo.it, la Bruganelli aveva anticipato che era in corso un nuovo progetto con Paolo Bonolis e scherzando aveva aggiunto: «Tutto vero, ma non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli».

I commenti degli utenti

Pare dunque che tra la Bruganelli e Bonolis non ci sia alcuna intenzione di separarsi, anche se il dubbio di un imminente annuncio serpeggia ancora tra gli utenti dei social: «Il fatto che lavorino insieme non vuol dire nulla... magari stanno semplicemente collaborando e sono rimasti buoni amici», ha ipotizzato un follower della Bruganelli.

«Sono felice che le voci di gossip siano tutte false, secondo me siete perfetti come marito e moglie», ha commentato un altro utente, entusiasta di vedere la coppia insieme.

#SoniaBruganelli con #PaoloBonolis, la nuova foto mette a tacere le voci di separazione: «Habemus...» https://t.co/PErqUMsHpo — Leggo (@leggoit) April 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 08:52

