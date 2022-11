Domenica In, Paolo Bonolis smentisce la crisi con Sonia Bruganelli: «Fatevi i ca**i vostri»

Le voci su una presunta crisi nel loro matrimonio, ormai, alimentano il gossip. E Paolo Bonolis, ospite della puntata di Domenica In del 6 novembre, ha voluto smentire alcuni rumors sulla sua vita privata insieme a Sonia Bruganelli. Non risparmiando nemmeno dei toni piuttosto coloriti.

La smentita al gossip

Paolo Bonolis, ospite nel salotto pomeridiano di Mara Venier, ha presentato il suo nuovo libro, il romanzo dal titolo «A notte fonda». Il noto conduttore però, incalzato da Zia Mara non ha esitato a raccontarsi chiarendo anche alcune indiscrezioni in merito alla suo matrimonio. Da tempo, infatti, si susseguono voci che vogliono il rapporto matrimoniale di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli piuttosto in crisi, dopo che l'imprenditrice aveva dichiarato di dormire in case separate, alimentando così voci su una presunta separazione. Mara Venier non ha perso occasione, dunque, per sapere la verità. «La verità che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca», esordisce Bonolis per poi continuare: «Non ho niente da chiarire, le cose sono molto più semplici di così».

«Fatevi i ca**i vostri»

Ma Mara Venier non è certo contenta della risposta e così continua a incalzare Paolo Bonolis. La padrona di casa insiste e chiede all'ospite se non gli diano noia le voci diffuse sulla sua vita privata: «Lasciali parlare, se una cosa è interessante la ascolto se è una fesseria», poi finalmente si sbottona e racconta il perché degli appartamenti separati. «Abbiamo preso un appartamento a parte, abbiamo fatto una porta, perché lei ha piacere ad avere una camera da letto con il bagno suo, lei sta con Adele e io sto di là con Davide . La gente vuole sapere se - e con la mano imita un amplesso - e io gli dico… 'fatevi i ca**i vostri'».

Le dolci parole a Sonia

Finita la curiosità sulla possibile crisi di coppia, Mara Venier manda in onda un filmato che vede protagonista Sonia Bruganelli e suo marito le dedica dolci parole: «È una splendida madre, si dedica tantissimo ai figli, sono stato fortunato ad avere figli con lei». Una bellissima dichiarazione d'amore che commuove anche zia Mara e sicuramente anche molti spettatori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 11:35

