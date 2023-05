Divorzia e organizza una festa (in abito da cerimonia) con 150 ospiti: «Volevo invitare anche la mia ex moglie...»

di Redazione web

Perché non festeggiare anche il divorzio, se la scelta, per quanto dolorosa, porta anche nuova serenità? E' quello che ha pensato e fatto, Francesco Palombino, 38 anni, di Pratola Peligna, in provincia de L'Aquila, che ha invitato 150 persone per celebrare la fine del suo matrimonio.

Festa di divorzio

«Non è una goliardata, ma un modo per ringraziare chi in questi mesi mi ha supportato e sopportato in un percorso difficile» scrive Il Messaggero «specie se è burrascoso come è stato il mio. È un modo anche per infondere coraggio a chi attraversa questo difficile periodo della vita e che spesso, a differenza mia, non ha molte persone vicine», spiega Francesco, prossimo al divorzio.

Tanti invitati

Per festeggiare, ha organizzato il party in un locale con tanto di abito da cerimonia, visto che tra l'altro lui li vende, ma stavolte niente lista nozze, anche se «le esigenze di un neo divorziato sono quelle di un neo sposato.

Dolore per il figlio

