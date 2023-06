Lascia il fidanzato e diventa una escort: «I clienti mi trattano meglio del mio ex, viaggio gratis e risparmio per comprare casa»

di Redazione web

Incontra uomini per soldi. Li accompagna in cene, viaggi e gli dedica notti di sesso sfrenato. A 24 anni Charlotte Davies, una ragazza di Londra, ha deciso di diventare una escort e ne racconta quelli che, secondo lei, sarebbero i lati positivi: «Faccio viaggi ovunque grazie agli uomini con cui esco, mi fanno volare in prima classe, faccio shopping senza pagare», dice. Una scelta di vita e nessun problema per le etichette, tanto che la giovane racconta la sua storia su TikTok.

Cosa ha detto

«Uscire con loro è come essere amici di letto. È una situazione vantaggiosa per entrambi - racconta la ragazza - Sono tutte persone davvero simpatiche e spesso sono più grandi di me. Molti di loro hanno tra i 30 e i 40 anni. Una volta sono uscita con un uomo che aveva 63 anni». Charlotte Davies racconta le attività con queste persone: A volte mi portano a fare shopping e pagano tutto oppure mi portano alle terme. Con loro viaggio molto, è una cosa che amo. Molti di loro sono timidi, mi piace provare a farli aprire».

Smetterei se mi innamorassi

«In queste relazioni veloci ci sono quasi tutti i vantaggi di una relazione tradizionale e seria, ma senza l'impegno, che è quello che non voglio al momento», dice la giovane.

Infine, ammette: «L'unica cosa che mi farebbe smettere è se incontrassi qualcuno con cui vorrei avere una relazione monogama seria. In quel caso, la smetterei. Fino a quando ciò non accadrà, è qualcosa che si adatta davvero al mio modo di vivere», conclude.

