Francesco Totti-Ilary Blasi, la separazione e i Rolex: il giudice decide per la condivisione. I due ex dovranno dividersi gli orologi preziosi

di Redazione web

Oggi lo metto io, domani tocca a te. La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di un nuovo amaro capitolo, stabilito da una sentenza del tribunale civile. E riguarda l'affidamento. Non quello più importante, cioè dei 3 figli, tutti minorenni, anche se Christian il primogenito, ancora per poco. Ma degli orologi di lusso, i Rolex, divenuti motivo del contendere sin dai primi giorni, quando scoppiò la notizia della separazione.

Divorzia dalla moglie e organizza una festa (in abito da cerimonia) con 150 ospiti: «Volevo invitare anche lei...»

Un po' per uno

Il quotidiano La Repubblica scrive che il magistrato si è espresso per una sorta di affidamento condiviso degli orologi, dando ragione alla conduttrice televisiva. Quello che ormai sono ex coniugi, dovranno condividere la gestione dei quattro Rolex, modello Daytona, per poterne "godere" entrambi. E chissà come decideranno di dividerli, magari giorni pari e giorni dispari.

Rolex a me e gioielli a te

L'ex capitano giallorosso pretendeva la restituzione degli orologi da Ilary, che invece tramite il legale ha avanzato un'altra richiesta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA