Totti, i lucchetti alla Scuola calcio Longarina fanno saltare l'evento in memoria di papà Enzo: il fratello attacca la famiglia Blasi Il papà di Francesco morì per complicazioni legate al Covid ed i figli in sua memoria hanno sempre organizzato il memorial alla Longarina







di Redazione web Il Memorial Enzo Totti, evento in memoria del padre dell'ex capitano della Roma, è stato annullato. Il motivo è la contesa del centro sportivo della Longarina, conseguenza della battaglia legale fra Francesco Totti e Ilary Blasi. La scorsa settimana, infatti, sono stati messi i lucchetti ai cancelli «in maniera totalmente arbitraria» e «in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria», secondo quanto riferito dalla famiglia Totti, che gestisce una scuola calcio. Gioele sta per vincere ma si ferma per aiutare l'avversario caduto: il gesto di fair play di un atleta di 11 anni Il rammarico dei Totti Lo sfratto è esecutivo dal prossimo 30 giugno, per cui la famiglia di Blasi ha chiuso i cancelli, impedendo l’accesso ai tesserati che non hanno mancato di lamentarsi. A comunicare l'annullamento dell'evento è Riccardo Totti, il fratello di Francesco, presidente della Totti Soccer School: “Con profondo rammarico, siamo costretti ad annunciare lo spostamento a data da destinarsi del secondo Memorial Enzo Totti, dedicato alla memoria di mio padre...La decisione è maturata a seguito della scelta arbitraria ed illegittima della gestione dei campi, di rendere impossibile l’accesso ai nostri tesserati”. La Longarina Quando Francesco e Ilary erano una coppia felice, Totti aveva affidato la gestione dell'impianto a Silvia Blasi, la sorella di Ilary, ma con la separazione il giudice ha disposto che la proprietà torni nei beni di Totti. Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 19:48

