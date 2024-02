Ilary Blasi in vacanza con Bastian, Chanel Totti fa da "mamma" a Isabel: «Stanotte facciamo i compiti»

di Cristina Siciliano

Ilary Blasi ha deciso di lasciarsi alle spalle voci e pettegolezzi volando alla volta del Sudafrica con il fidanzato Bastian Muller. Nessuna impasse tra la showgirl e il fidanzato Bastian che continuano a vivere al massimo il loro amore all over the world. A prendersi cura di casa e della piccola Isabel Totti è Chanel, la figlia più grande di Ilary Blasi e Totti. Le due, nonostante i nove anni di differenza sono molto legate e trascorrono parecchio tempo insieme. Per le sorelle Totti, così come per il fratello più grande Cristian che è diventato maggiorenne lo scorso novembre, non è un momento particolarmente semplice a causa della rottura dei loro genitori ma continuano ad essere sempre uniti. A dimostrarlo è proprio la foto che Chanel ha condiviso nelle sue ultime Instagram stories che ritrae la piccola Isabel mentre cerca di portare a termine alcuni esercizi di italiano.

Chanel Totti ed Isabel

«I have homework tonight».

Ilary Blasi e il divorzio con Totti

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti non c'è pace. Nel frattempo va avanti il lungo rocesso per il divorzio da Francesco Totti, che Ilary Totti ha sposato nel 2005, annunciando poi di separarsi nel 2022. I due ex sono nel pieno della causa e da quanto emerso nessuno dei due avrebbe intenzione di fare un passo indietro, anzi. Tra gli assi nella manica della showgirl, la lista delle amanti di Totti e il retroscena su «3milioni di euro spesi in casinò negli ultimi anni». Totti invece punta essenzialmente sulla testimonianza di Cristiano Iovino alias l'uomo del caffè.

