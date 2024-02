Ilary Blasi, il nipotino finisce in ospedale. La sorella Melory chiarisce: «Ecco cos'è successo, ora sta bene»

Momenti di paura per Ilary Blasi e tutta la sua famiglia. Il nipotino, John, figlio di Melory (sorella minore di Ilary) è finito in ospedale. «24 ore in pronto soccorso». Sono state queste le parole con le quali la sorella di Ilary Blasi ha lanciato l'allarme sul suo profilo Instagram. Melory, dottoressa in ortottica, non è mai stata particolarmente attirata dalle luci della ribalta ma ha voluto comunque raccontare sui social cos'è successo al piccolo John per aggiornare i fan preoccupati.