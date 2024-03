⁠⁠Chanel Totti, botta e risposta con l’ex di Cristian Babalus: «Non raccolgo le provocazioni perché mi fa male la schiena»

di Dajana Mrruku

La relazione tra Chanel Totti e Cristian Babalus sembrerebbe andare a gonfie vele anche se il ragazzo è stato assente durante la festa di compleanno della piccola Isabel. Molto probabilmente si trovava a Dubai a causa di impegni lavorativi che li hanno costretti ad essere lontani in un giorno così importante.

Nelle ultime ore si sarebbe acceso un botta e risposta tra Chanel Totti e Martina De Vivo, la ex fidanzata di Babalus e mamma della loro prima figlia, Kylie. A dare inizio alle danze sembrerebbe essere stata l'ex, con una storia Instagram molto affilata.

Andiamo a scoprire che cosa è successo tra le due.

Botta e risposta tra Chanel e Martina

Che Chanel Totti e Martina De Vivo non si stiano simpatiche è un fatto risaputo. Martina, infatti, ha spesso accusato Chanel di essere stata l'amante di Cristian Babalus mentre lei partoriva la loro prima figlia, ma la piccola Totti ha sempre negato le voci e lasciato correre.

«Non ho il minimo desiderio di provare ad essere superiore agli altri in nessun modo, forma o stile. lo sono così... vivo con la consapevolezza di non essere inferiore a nessuno, ma con l'umiltà di non sentirmi superiore. Spesso ho perso del tempo, certe volte la testa, ma non ho mai perso i miei valori», ha scritto Martina sulle sue storie Instagram.

Chanel Totti ha risposto poco dopo alla provocazione con una storia Instagram in cui ha condiviso una citazione che sembrava rispecchiasse perfettamente il momento: «Non raccolgo le provocazioni perché mi fa male la schiena», chiudendo così il botta e risposta che non meriterebbe un continuo, secondo la secondogenita di Totti.

